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        Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu: 5 yaralı

        TOKAT'ın Zile ilçesinde, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için ani fren yaptığı otomobil, refüje çarpıp devrildi. Kazada, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 08:58 Güncelleme: 01.02.2024 - 09:00
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        Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu: 5 yaralı
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        TOKAT'ın Zile ilçesinde, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için ani fren yaptığı otomobil, refüje çarpıp devrildi. Kazada, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam Zile- Çekerek kara yolunda meydana geldi. Yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yapan Sefa Avcı´nın (19), 60 ACL 858 plakalı otomobili, kontrolden çıkıp refüje vurarak devrildi. Kazada, sürücü Sefa Avcı ile yanındaki Ömer Pekuz (17), Deniz Ceber (19), Mehmet Babur (17) ve Ahmet Arık (19) yaralandı. 

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazaya neden olan köpeğin ise yara almadığı belirtildi. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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