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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2023 Verimlilik Proje Ödülleri'nde Türkiye ikincisi oldu

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından gerçekleştirilen "Yeni Teknolojilerle Orta Ölçekli Kompost Üretim Tesisi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Projesi", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen "2023 Verimlilik Proje Ödülleri"nde ikinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 15:32 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:48
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2023 Verimlilik Proje Ödülleri'nde Türkiye ikincisi oldu
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından gerçekleştirilen "Yeni Teknolojilerle Orta Ölçekli Kompost Üretim Tesisi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Projesi", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen "2023 Verimlilik Proje Ödülleri"nde ikinci oldu.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul’da bulunan Bilişim Vadisi'nde düzenlenen törende, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a ikincilik ödülünü takdim etti.

        Proje, organik atıkları komposta dönüştürerek yeşil alan ve tarım alanlarının gübre ihtiyacının karşılanması gibi hedeflerle tasarlandı. Kampüs alanında kurulan tesiste 2022 yılının ikinci yarısında kompost üretimine başlandı. 2023 yılı ilk sekiz aylık verilere göre ise hedeflenen yıllık verilere ulaşıldı.

        Rektör Yılmaz, ödül alan projedeki ekibe ve destekleyici kuruluşlara teşekkür etti.

        TOGÜ'nün çevreci bir üniversite olduğunu belirten Yılmaz, projenin öğrenciler, çalışanlar ve eğitim kurumları açısından çevre konusunda farkındalık uyandırdığını bildirdi.

        Yılmaz, projenin tarımsal alana katkı verdiğini ve elde edilen kompostun üniversitenin tarımsal uygulama merkezinde kullanıldığını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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