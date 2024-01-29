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        Tokat Belediyesinde kadrolu işçi maaşlarına yüzde 60 zam yapıldı

        Tokat Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında kadrolu işçileri ilgilendiren 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 15:33 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:45
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        Tokat Belediyesinde kadrolu işçi maaşlarına yüzde 60 zam yapıldı
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        Tokat Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında kadrolu işçileri ilgilendiren 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

        Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde personelle bir araya gelen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

        Eroğlu, 10 yıllık süreçte Tokat'a hizmet etmeye gayret ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bizler bütün yaptığımız çalışmaları, hizmetleri sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren işçimizin, çalışanımızın hakkını korumaya, alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını vermeye çalıştık. İnşallah önümüzdeki 5 yıllık süreçte de sizlerle birlikte çalışmaya, sizlerle birlikte büyümeye devam edeceğiz."

        Belediyede görev yapan kadrolu işçilerin talebinin yüzde 60 olduğunu ifade eden Eroğlu, "Hamdolsun bizler de arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin istek ve talepleri ne ise onu vermeye çalıştık. Bu kapsamda 2 yıllık sözleşmemizde yüzde 60 zam verme kararı aldık. Bu kararımızı işçi kardeşlerimizle sendika temsilcilerimizle birlikte aldık. Toplu İş Sözleşmemizin değerli kadrolu işçi arkadaşlarımıza, ailelerine ve belediyemize hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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