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        Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 13:14 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:19
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        Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

        İlçede kar yağışıyla birlikte sabaha karşı hava sıcaklıklarının düşmesiyle yollarda buzlanma meydana geldi.

        Bazı sürücüler, Çamlıbel Yeşilyurt bağlantı yolunda zor anlar yaşadı.

        Trafik akışının olumsuz etkilendiği bölgede belediye ekipleri, tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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