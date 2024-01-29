Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

İlçede kar yağışıyla birlikte sabaha karşı hava sıcaklıklarının düşmesiyle yollarda buzlanma meydana geldi.

Bazı sürücüler, Çamlıbel Yeşilyurt bağlantı yolunda zor anlar yaşadı.

Trafik akışının olumsuz etkilendiği bölgede belediye ekipleri, tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

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