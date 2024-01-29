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        Tokat Başçiftlik Kayak Merkezi kar yağışıyla irlikte hizmete açıldı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bulunan kayak merkezi, kar yağışının ardından vatandaşları ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 12:02 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:02
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        Tokat Başçiftlik Kayak Merkezi kar yağışıyla irlikte hizmete açıldı
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bulunan kayak merkezi, kar yağışının ardından vatandaşları ağırlamaya başladı.

        1700 rakımlı Karacaören Yaylası'ndaki Başçiftlik Kayak Merkezi, açılış programıyla sezona "Merhaba" dedi.

        Tokat'taki tek kayak merkezi olan tesisteki açılış programına, Başçiftlik Kaymakamı İsmail Yüksel ve ilçe protokolü katıldı.

        Açılışın ilk gününde ücretsiz olan tesiste, katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

        Başçiftlik Kaymakamı Yüksel, gazetecilere, Tokat Başçiftlik Kayak Merkezi'nin bölgedeki gözde tesisler arasında yer aldığını söyledi.

        Yüksel, "Başçiftlik Kayak Merkezi'nde yapılacak konaklama projesi ve ek ilaveler ile bölgede cazibe merkezi olacaktır. Kızak pisti, yürüyen bant ve sosyal tesislerimizi açtık. Kayak pisti de önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacaktır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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