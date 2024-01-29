Tokat Başçiftlik Kayak Merkezi kar yağışıyla irlikte hizmete açıldı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bulunan kayak merkezi, kar yağışının ardından vatandaşları ağırlamaya başladı.

1700 rakımlı Karacaören Yaylası'ndaki Başçiftlik Kayak Merkezi, açılış programıyla sezona "Merhaba" dedi.

Tokat'taki tek kayak merkezi olan tesisteki açılış programına, Başçiftlik Kaymakamı İsmail Yüksel ve ilçe protokolü katıldı.

Açılışın ilk gününde ücretsiz olan tesiste, katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Başçiftlik Kaymakamı Yüksel, gazetecilere, Tokat Başçiftlik Kayak Merkezi'nin bölgedeki gözde tesisler arasında yer aldığını söyledi.

Yüksel, "Başçiftlik Kayak Merkezi'nde yapılacak konaklama projesi ve ek ilaveler ile bölgede cazibe merkezi olacaktır. Kızak pisti, yürüyen bant ve sosyal tesislerimizi açtık. Kayak pisti de önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacaktır." diye konuştu.