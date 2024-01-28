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        Erbaaspor - 1922 Konyaspor: 2-1

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 16:55 Güncelleme: 28.01.2024 - 17:00
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        Erbaaspor - 1922 Konyaspor: 2-1
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        STAT:İlçe

        HAKEMLER:  Melis Özçiğdem, Mevlüt Bozok, Emirhan Durmaz

        ERBAASPOR: Onur, İbrahim Konuksever, Erdi, Çağrı (Dk.72 Tahsin), Mehmet Tosun (Dk.88 Bayduhan), İbrahim Kaya (Dk.72 Cemal), Alperen (Dk.90 Mahmut), Erçin, Atalay (Dk.46 Hüseyin), Oğulcan, Aykut

        1922 KONYASPOR:  Ramazan, Mahmuthan, Muzaffer (Dk.58 Oğuzhan), Burak (Dk.88 Ali), Hüseyin Mert Uyanıker(Dk. 90+5 Mert Can Uyanık), Hüseyin Aybars Tüfekçi, Ertuğrul (Dk.88 Çağdaş), Mert, Yusuf, Mehmet Tuğrul Başkan, Metehan (Dk.58 Yunus)

        GOLLER: Dk. 5 Ertuğrul (1922 Konyaspor), Dk. 33 İbrahim Konuksever, Dk. 79 Cemal (Erbaaspor)

        SARI KARTLAR: Erçin, Aykut, Oğulcan, Onur (Erbaaspor), Ramazan, Hüseyin Aybars Tüfelçi, Ali (1922 Konyaspor)

        KIRMIZI KARTLAR: 90+4 Ramazan (1922 Konyaspor)

        TFF 3´üncü Lig 3´üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor sahasında ağırladığı 1922 Konyaspor´u 2-1 mağlup etti.

        5´inci dakikada ceza sahası dışında serbest vuruş kullanan Ertuğrul´un kaleye gönderdiği sert şut filelerle buluştu.: 1-0

        33´üncü dakikada sağ kanattan korner kulanan Mehmet Tosun´un ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan İbrahim Konuksever kafayla topu filelere gönderdi.: 1-1

        79´uncu dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Cemal´in sert şutu filelerle buluştu.: 2-1

        90+4´üncü dakikada kalesini terk edip orta sahada Hüseyin´e sert müdahalede bulunan 1922 Konyaspor kalecisi Ramazan ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Karşılaşma 2-1 sona erdi.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Tokat / Erbaa - İbrahim UĞUR

        2024-01-28 16:54:34

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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