Erbaaspor - 1922 Konyaspor: 2-1

STAT:İlçe

HAKEMLER: Melis Özçiğdem, Mevlüt Bozok, Emirhan Durmaz

ERBAASPOR: Onur, İbrahim Konuksever, Erdi, Çağrı (Dk.72 Tahsin), Mehmet Tosun (Dk.88 Bayduhan), İbrahim Kaya (Dk.72 Cemal), Alperen (Dk.90 Mahmut), Erçin, Atalay (Dk.46 Hüseyin), Oğulcan, Aykut

1922 KONYASPOR: Ramazan, Mahmuthan, Muzaffer (Dk.58 Oğuzhan), Burak (Dk.88 Ali), Hüseyin Mert Uyanıker(Dk. 90+5 Mert Can Uyanık), Hüseyin Aybars Tüfekçi, Ertuğrul (Dk.88 Çağdaş), Mert, Yusuf, Mehmet Tuğrul Başkan, Metehan (Dk.58 Yunus)

GOLLER: Dk. 5 Ertuğrul (1922 Konyaspor), Dk. 33 İbrahim Konuksever, Dk. 79 Cemal (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Erçin, Aykut, Oğulcan, Onur (Erbaaspor), Ramazan, Hüseyin Aybars Tüfelçi, Ali (1922 Konyaspor)

KIRMIZI KARTLAR: 90+4 Ramazan (1922 Konyaspor)

TFF 3´üncü Lig 3´üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor sahasında ağırladığı 1922 Konyaspor´u 2-1 mağlup etti.

5´inci dakikada ceza sahası dışında serbest vuruş kullanan Ertuğrul´un kaleye gönderdiği sert şut filelerle buluştu.: 1-0

33´üncü dakikada sağ kanattan korner kulanan Mehmet Tosun´un ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan İbrahim Konuksever kafayla topu filelere gönderdi.: 1-1

79´uncu dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Cemal´in sert şutu filelerle buluştu.: 2-1

90+4´üncü dakikada kalesini terk edip orta sahada Hüseyin´e sert müdahalede bulunan 1922 Konyaspor kalecisi Ramazan ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma 2-1 sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Tokat / Erbaa - İbrahim UĞUR

2024-01-28 16:54:34

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