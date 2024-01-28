Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 10:40 Güncelleme: 28.01.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev zarar gördü.

        Kılıçarslan Mahallesi'nde bulunan Ü.Ç'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında ev zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        ABD'de Teksas krizi!
        ABD'de Teksas krizi!
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Bağışıklık sistemi yetersizliği ne zaman taranmalı?
        Bağışıklık sistemi yetersizliği ne zaman taranmalı?
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Yangında mahsur kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı
        Yangında mahsur kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı
        Tokat'ta çocukların kızak keyfi
        Tokat'ta çocukların kızak keyfi
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Ateş, Tokat'ta anıldı
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Ateş, Tokat'ta anıldı
        Tokat'ta yüksek kesimlerde kar etkili oldu
        Tokat'ta yüksek kesimlerde kar etkili oldu
        Tokat´ta otomobil devrildi: 3 yaralı
        Tokat´ta otomobil devrildi: 3 yaralı
        Tokat'ta kamyonetin çarptığı kişi öldü
        Tokat'ta kamyonetin çarptığı kişi öldü