Tokat'ta tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev zarar gördü.

Kılıçarslan Mahallesi'nde bulunan Ü.Ç'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında ev zarar gördü.

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