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        Tokat´ta cip, kamyona çarptı: 1 yaralı

        TOKAT'ınErbaa ilçesinde kamyona çarpan cipin sürücüsü Halil Alperen Yüksel, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 12:48 Güncelleme: 31.01.2024 - 12:50
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        Tokat´ta cip, kamyona çarptı: 1 yaralı
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        TOKAT'ınErbaa ilçesinde kamyona çarpan cipin sürücüsü Halil Alperen Yüksel, yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 kara yolu Tepekışla köyü yakınlarında meydana geldi. Halil Alperen Yüksel yönetimindeki 34 HYL 643 plakalı cip, İbrahim Duman yönetimindeki 60 ABZ 981 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile cip sürücüsü araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan Yüksel, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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