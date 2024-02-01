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        Tokat'ta halı saha maçından dönerken kaza yapan 5 kişi yaralandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde sürücünün köpeğe çarpmamak için manevrası sonucu devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 00:08 Güncelleme: 01.02.2024 - 00:25
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        Tokat'ta halı saha maçından dönerken kaza yapan 5 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Zile ilçesinde sürücünün köpeğe çarpmamak için manevrası sonucu devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        S.A. (19) idaresindeki 60 ACJ 858 plakalı otomobil, Zile-Çekerek kara yolu Zile çıkışında yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücü ile birlikte araçta bulunan Ö.F.P. (17), D.C. (19), A.F.A. (18) ve M.B. (17) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Kazanın, içinde halı saha maçından dönenlerin bulunduğu aracın sürücüsünün, önlerine çıkan köpeğe çarpmamaya çalışırken yaşandığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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