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        Bozçalı'da asfaltlama çalışmaları tamamlandı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesinde zarar gören yollarda asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:32 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:32
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        Bozçalı'da asfaltlama çalışmaları tamamlandı
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        Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesinde zarar gören yollarda asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

        Bozçalı Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede içme suyu tedariki için yapılan altyapı çalışmalarının bitmesinin ardından bozulan yolların tamirinin de tamamlandığı belirtildi.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Yücel Gülbahar, belde içerisinden geçen ana yoldaki ev bağlantıları ile Bozçalı Yaylası yolundaki bozuk bölümlerin asfaltla iyileştirildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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