Tokat'ta kaza yapan araçta sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu aracında sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Niksar'dan Erbaa yönüne stikametine giden Halil Alperen Yüksel yönetimindeki 34 HYL 643 plakalı otomobil ile aynı istikametteki İbrahim Duman'ın kullandığı 60 ABZ 981 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücü Yüksel, aracında sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü yaklaşık 35 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkardı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumun iyi olduğu bildirildi.

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