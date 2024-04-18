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        Tokat'taki depremlerin ardından 3 ilçede eğitime ara verildi

        TOKAT'ta meydana gelen iki ayrı deprem sonrası valilikten yapılan yazılı açıklamada, 3 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 07:31 Güncelleme: 18.04.2024 - 07:31
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        Tokat'taki depremlerin ardından 3 ilçede eğitime ara verildi
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        TOKAT'ta meydana gelen iki ayrı deprem sonrası valilikten yapılan yazılı açıklamada, 3 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

        Tokat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tokat ilimiz Sulusaray ilçemizde 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde meydana gelen 2 deprem nedeniyle Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerimizde eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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