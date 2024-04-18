Tokat'taki depremlerin ardından 3 ilçede eğitime ara verildi

TOKAT'ta meydana gelen iki ayrı deprem sonrası valilikten yapılan yazılı açıklamada, 3 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Tokat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tokat ilimiz Sulusaray ilçemizde 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde meydana gelen 2 deprem nedeniyle Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerimizde eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.