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        Tokat'ta otlukta başlayıp ormana sıçrayan yangın 2 saatte söndürüldü

        TOKAT'ın Zile ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 21:59 Güncelleme: 04.07.2024 - 22:00
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        Tokat'ta otlukta başlayıp ormana sıçrayan yangın 2 saatte söndürüldü
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        TOKAT'ın Zile ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı.

        Zile ilçesine bağlı Çayıroluğu köyünde saat 17.00 sıralarında otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, ilçe belediye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın köylülerin de müdahalesiyle 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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