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        Yangında tonlarca buğday yandı, 7 büyükbaş öldü

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde ahırda çıkan yangında 1 traktör hasar gördü, 500 balya saman, 2 ton buğday ve arpa yandı, 7 büyükbaş öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 15:03 Güncelleme: 17.07.2025 - 15:03
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        Yangında tonlarca buğday yandı, 7 büyükbaş öldü
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde ahırda çıkan yangında 1 traktör hasar gördü, 500 balya saman, 2 ton buğday ve arpa yandı, 7 büyükbaş öldü.

        Evyaba Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında Necip Kurtgöz'e ait ahırda yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 balya saman, 2 ton buğday ve arpa yandı. 1 traktör hasar gördü. 7 büyükbaş hayvan ise öldü. Yangın sonrası hayvanların sahipleri gözyaşlarına boğuldu.

        Evyaba Mahalle Muhtarı Durmuş Er, hayvanların, saman balyalarının, buğdayların ve tarım aletlerinin zarar gördüğünü söyledi.

        Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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