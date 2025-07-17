Yangında tonlarca buğday yandı, 7 büyükbaş öldü

Evyaba Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında Necip Kurtgöz'e ait ahırda yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 balya saman, 2 ton buğday ve arpa yandı. 1 traktör hasar gördü. 7 büyükbaş hayvan ise öldü. Yangın sonrası hayvanların sahipleri gözyaşlarına boğuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.