Yangında tonlarca buğday yandı, 7 büyükbaş öldü
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde ahırda çıkan yangında 1 traktör hasar gördü, 500 balya saman, 2 ton buğday ve arpa yandı, 7 büyükbaş öldü.
TOKAT’ın Erbaa ilçesinde ahırda çıkan yangında 1 traktör hasar gördü, 500 balya saman, 2 ton buğday ve arpa yandı, 7 büyükbaş öldü.
Evyaba Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında Necip Kurtgöz'e ait ahırda yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 balya saman, 2 ton buğday ve arpa yandı. 1 traktör hasar gördü. 7 büyükbaş hayvan ise öldü. Yangın sonrası hayvanların sahipleri gözyaşlarına boğuldu.
Evyaba Mahalle Muhtarı Durmuş Er, hayvanların, saman balyalarının, buğdayların ve tarım aletlerinin zarar gördüğünü söyledi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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