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        Amasya'daki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerden ikisinin cenazesi Tokat'ta defnedildi

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6 kişiden ikisinin cenazesi, memleketleri Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 20:40 Güncelleme: 01.10.2023 - 20:40
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        Amasya'daki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerden ikisinin cenazesi Tokat'ta defnedildi
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6 kişiden ikisinin cenazesi, memleketleri Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

        Kazada hayatını kaybedenlerden Urguç Karadayı'nın (51) cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Üzümlü köyü mezarlığına getirildi.

        Karadayı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        Kazada yaralanan Sefacan Karadayı (21) da hastaneden gelerek annesinin cenazesine katıldı.

        Karadayı ailesinin İzmir'de yaşadığı, yaralanan Sefacan Karadayı'nın Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu ve bu nedenle annesi ile memleketlerine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

        Aynı kazada hayatını kaybeden Durmuş Uysal'ın cenazesi ise ilçeye bağlı Tanoba beldesinde toprağa verildi.

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde dün yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi yaralanmıştı.

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