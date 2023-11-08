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        Erbaa'da kahve, bitki çayı ve soğuk çay paketleme ve üretim fabrikanın temeli atıldı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde kahve, bitki çayı ve soğuk çay paketleme ve üretimi yapacak fabrikanın temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 19:47 Güncelleme: 08.11.2023 - 19:49
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        Erbaa'da kahve, bitki çayı ve soğuk çay paketleme ve üretim fabrikanın temeli atıldı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde kahve, bitki çayı ve soğuk çay paketleme ve üretimi yapacak fabrikanın temeli atıldı.

        Erbaa Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) tahsisi yapılan kahve, bitki çayı ve soğuk çay üretimi yapacak fabrikanın temelinin atılması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaymakam İsmail Altan Demirayak, törende yaptığı konuşmada, OSB'nin ikinci etabında 17 firmaya 23 tahsis gerçekleştirildiğini belirterek, Erbaa OSB'nin 2 bin dönüm alan üzerindeki sanayi parselleriyle Orta Karadeniz bölgesinde Samsun ve Çorum'dan sonra 3. büyük OSB'si olmayı hedeflediklerini söyledi.

        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de Erbaa OSB'nin üzerine koyarak büyüyen konumda olduğunu, bundan da mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Bölgedeki ürünlerin katma değerinin artacağı, istihdam sağlayacak, katma değeri yoğun bir sektörü ilçeye getirdiklerini anlatan Karagöl, "İbrahim beye, 'İbrahim ağabey' diyoruz artık. Kendisini artık Erbaalı kabul ediyoruz. OSB yönetimi olarak, kaymakamımızla, ticaret odamızla, belediye ve il genel meclis üyelerimizle Erbaa’nın gelişmesi için elimizden gelen çalışmayı yapıyor, bölgenin lokomotif şehri olmaya devam ediyoruz." dedi.

        Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da kurulacak tesisin maaş vermekten öte çiftçiye de büyük katkısı olacağını vurguladı.

        En mutlu oldukları programların temel atma törenleri olduğuna işaret eden Aydın, "Allah'a hamdolsun, iplik fabrikamızı hayata geçirdik. ASKON üyelerinden mütevellit fabrikalarımızla burayı büyütmeye devam ediyoruz. Devletimize teşekkür etmek istiyorum. Sayın Kaymakamımıza, İl Özel İdaremize, Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sanayi alanında 30’un üzerinde fabrikamız faaliyet gösteriyor. Yeni fabrikaların inşaları devam ediyor. İnşallah yüzde 100 doluluğa ulaşmış ve çalışan bir organize sanayi bölgesi olacak. Cihat Akın Aslan da bu bölgede olmamıza öncülük etmiştir. Bugün gelen yatırımlarda Cihat Bey'in katkısı büyüktür." diye konuştu.

        Daha sonra temeli atılan fabrikanın gelecek yıl nisan ayında faaliyete geçeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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