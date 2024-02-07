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        TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı bazı kurum ve dernek temsilcileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:31 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:32
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        TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı bazı kurum ve dernek temsilcileri ziyaret etti.

        Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Çankaya, Tokat Minibüsçüler Odası Başkanı Ali İbrahim Selimoğlu, TÜİK Samsun Bölge Müdürü Halil Emecen, Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz ve Kent Konseyi yönetimi, Rektör Prof. Dr. Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Ziyaretlerde fikir alışverişinde bulunuldu.

        Yılmaz, konuklara ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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