TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı bazı kurum ve dernek temsilcileri ziyaret etti.

Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Çankaya, Tokat Minibüsçüler Odası Başkanı Ali İbrahim Selimoğlu, TÜİK Samsun Bölge Müdürü Halil Emecen, Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz ve Kent Konseyi yönetimi, Rektör Prof. Dr. Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde fikir alışverişinde bulunuldu.

Yılmaz, konuklara ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.