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        Tokat'ta heyelan meydana gelen köyde yıkılan ev sayısı 12'ye çıktı

        Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde toprak kayması nedeniyle yıkılan ev sayısı 12'ye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 13:50 Güncelleme: 07.02.2024 - 13:50
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        Tokat'ta heyelan meydana gelen köyde yıkılan ev sayısı 12'ye çıktı
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        Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde toprak kayması nedeniyle yıkılan ev sayısı 12'ye çıktı.

        AFAD İl Müdürü Süleyman Yiğit, AA muhabirine, ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Günebakan köyünde oluşan toprak kayması nedeniyle bir süre önce 1 cami ve 42 evin tedbir amacıyla boşaltıldığını hatırlattı.

        Köyde önce 5 ev ile caminin yıkıldığını belirten Yiğit, devam eden toprak kayması nedeniyle yıkılan ev sayısının 12'ye yükseldiğini söyledi.

        Yiğit, "Tehlike sürdüğü için diğer evlere de girişe izin verilmiyor. Köydeki çalışmalar sürüyor. Dronla bölge taraması yapılıyor. Evleri zarar gören vatandaşlar kiraya çıktı. Bu kişilere kira desteği verilecek." dedi.

        Niksar İlçe Jandarma Komutanlığının güvenlik önlemi aldığı köyde, AFAD ile İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma yürütülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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