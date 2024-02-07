Tokat'ta heyelan meydana gelen köyde yıkılan ev sayısı 12'ye çıktı

Yiğit, "Tehlike sürdüğü için diğer evlere de girişe izin verilmiyor. Köydeki çalışmalar sürüyor. Dronla bölge taraması yapılıyor. Evleri zarar gören vatandaşlar kiraya çıktı. Bu kişilere kira desteği verilecek." dedi.

Köyde önce 5 ev ile caminin yıkıldığını belirten Yiğit, devam eden toprak kayması nedeniyle yıkılan ev sayısının 12'ye yükseldiğini söyledi.

AFAD İl Müdürü Süleyman Yiğit, AA muhabirine, ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Günebakan köyünde oluşan toprak kayması nedeniyle bir süre önce 1 cami ve 42 evin tedbir amacıyla boşaltıldığını hatırlattı.

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