Tokat'ta ipe takılan güvercini vatandaş kurtardı

O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Güvercini kurtarmak için harekete geçen bir vatandaş, çatının uç kısmına kadar gelerek güvercini yakaladı. Ayağındaki ip parçaları temizlenen güvercin, vatandaş tarafından doğaya salındı.

Gülbahar Hatun Mahallesi'nde meydan bölgesinde bir binanın çatısında ayağı ipe takılmış güvercin olduğu fark edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.