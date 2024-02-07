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        Tokat'ta ipe takılan güvercini vatandaş kurtardı

        Tokat'ta ayağı ipe takılan güvercini çatıya çıkan vatandaş kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:09 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:10
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        Tokat'ta ipe takılan güvercini vatandaş kurtardı
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        Tokat'ta ayağı ipe takılan güvercini çatıya çıkan vatandaş kurtardı.

        Gülbahar Hatun Mahallesi'nde meydan bölgesinde bir binanın çatısında ayağı ipe takılmış güvercin olduğu fark edildi.

        Güvercini kurtarmak için harekete geçen bir vatandaş, çatının uç kısmına kadar gelerek güvercini yakaladı. Ayağındaki ip parçaları temizlenen güvercin, vatandaş tarafından doğaya salındı.

        O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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