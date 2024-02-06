Tokat'ta, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

Etkinliğe Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan, Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, asrın felaketi olarak anılan geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraşlı merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yıl dönümünde, hayatını kaybedenler için dua edildi.

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