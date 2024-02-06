Yeşilyurt'ta 6 Şubat depremlerinin birinci yılında okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Milli Hakimiyet İlk ve Ortaokulu'nda da düzenlenen tatbikat 11.45'te okuldaki sirenlerin çalması ile başladı.

Sirenleri duyan öğrenciler öğretmenlerinin komutlarıyla masa ve sıraların yanında çök kapan yaptı, ardından öğretmenleri eşliğinde elleri başlarının üzerinde okulu terk ederek bahçede güvenli yerlerde toplandı.

Okul tahliye edildikten sonra öğretmenler sınıflarda yoklama aldı ardından depremin yıl dönümü ve depremde ölenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Tatbikatı, Yeşilyurt İlçe Mili Eğitim Müdürü Nihat Aymak ile Şube Müdürü Büşra Sapmaz takip etti.