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        Yeşilyurt'ta 6 Şubat depremlerinin birinci yılında okullarda deprem tatbikatı yapıldı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:10 Güncelleme: 06.02.2024 - 15:08
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        Yeşilyurt'ta 6 Şubat depremlerinin birinci yılında okullarda deprem tatbikatı yapıldı
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Milli Hakimiyet İlk ve Ortaokulu'nda da düzenlenen tatbikat 11.45'te okuldaki sirenlerin çalması ile başladı.

        Sirenleri duyan öğrenciler öğretmenlerinin komutlarıyla masa ve sıraların yanında çök kapan yaptı, ardından öğretmenleri eşliğinde elleri başlarının üzerinde okulu terk ederek bahçede güvenli yerlerde toplandı.

        Okul tahliye edildikten sonra öğretmenler sınıflarda yoklama aldı ardından depremin yıl dönümü ve depremde ölenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        Tatbikatı, Yeşilyurt İlçe Mili Eğitim Müdürü Nihat Aymak ile Şube Müdürü Büşra Sapmaz takip etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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