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        Tokat'ta çakalın arı kovanlarının arasında dolaştığı anlar güvenlik kamerasında

        Tokat'ın Niksar ilçesinde, bir çakalın arı kovanlarının arasında dolaşması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:35 Güncelleme: 06.02.2024 - 14:35
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        Tokat'ta çakalın arı kovanlarının arasında dolaştığı anlar güvenlik kamerasında
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde, bir çakalın arı kovanlarının arasında dolaşması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        İlçeye bağlı Hüseyingazi köyünde bir çakal, arı kovanlarının arasında dolaşarak yiyecek aradı.

        Hayvan, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

        Çakalın arı kovanlarının arasında dolaştığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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