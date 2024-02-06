Tokat'ta çakalın arı kovanlarının arasında dolaştığı anlar güvenlik kamerasında
Tokat'ın Niksar ilçesinde, bir çakalın arı kovanlarının arasında dolaşması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde, bir çakalın arı kovanlarının arasında dolaşması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
İlçeye bağlı Hüseyingazi köyünde bir çakal, arı kovanlarının arasında dolaşarak yiyecek aradı.
Hayvan, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
Çakalın arı kovanlarının arasında dolaştığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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