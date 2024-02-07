Sulusaray'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Mevlidin ardından 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için dua edildi.

Merkez Hz. Ali Camisi'nde, Miraç Kandili dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

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