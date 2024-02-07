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        Sulusaray'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 10:35 Güncelleme: 07.02.2024 - 10:37
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        Sulusaray'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi
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        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

        Merkez Hz. Ali Camisi'nde, Miraç Kandili dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        Mevlidin ardından 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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