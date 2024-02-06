Tokat'ta heyelan nedeniyle cami ve 5 ev yıkılan Günebakan köyü havadan görüntülendi

Öte yandan Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerinin köydeki çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Günebakan köyünde 3 Şubat'ta oluşan toprak kayması nedeniyle minarenin devrilmesinden bir gün sonra cami ve 5 ev de yıkıldı.

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