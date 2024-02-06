Tokat'ta Üçoluk Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Kar yağışının etkili olduğu, hava sıcaklığının gece sıfırın altında eksi 10 dereceye kadar düştüğü ilçede,1600 rakımda bulunan Üçoluk Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

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