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        Almus Kaymakamı Çömen'den köy ziyareti

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Karadere köyüne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 18:03 Güncelleme: 04.12.2024 - 18:08
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        Almus Kaymakamı Çömen'den köy ziyareti
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        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Karadere köyüne ziyarette bulundu.

        Çömen, Almus Özel İdare Müdürü Ebubekir Sözkesen, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Selahattin Çiğdem, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer ile Oğulbey ve Karadere köylerini ziyaret ederek, köy muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaymakam Çömen, ihale bedeli 508 bin 470 lira olan köprü inşaatının yüzde 90'ının tamamlandığını belirterek, "Muhtemelen bir hafta içerisinde köprüyü vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 2025 yılı programımızı hazırlama aşamasında olduğumuz şu günlerde köyün ihtiyaçlarının tespit ettik." dedi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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