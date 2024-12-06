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        Pazar'da TARSİM eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Tokat'ın Pazar ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 15:04 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:12
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        Pazar'da TARSİM eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Hükümet Konağı toplantı salonundaki programda, 2025 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği konularında TARSİM Bölge Müdürü Mehmet Cansun Zengin ve uzman Tolga Özgen tarafından sunum yapıldı.

        Sunumda TARSİM​​​​​​​ prim uygulamaları, indirimler, dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgi verildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, tarım alanlarının sigortalanmasında Pazar ilçesinin ilk sırada birinci olduğunu, yüzde 61 oranında payı bulunduğunu ifade etti.

        Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden teknik personel, Ziraat Bankası Müdürü Faruk Kaya ile muhtarlar ve üreticiler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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