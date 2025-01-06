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        Tokat'ta Kamu-Sen'den "ek zam ve refah payı" talebi

        Türkiye Kamu-Sen Tokat İl Temsilcisi Selçuk Kaçmaz, "ek zam ve refah payı" ile ilgili basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 15:47 Güncelleme: 06.01.2025 - 15:47
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        Tokat'ta Kamu-Sen'den "ek zam ve refah payı" talebi
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        Türkiye Kamu-Sen Tokat İl Temsilcisi Selçuk Kaçmaz, "ek zam ve refah payı" ile ilgili basın açıklaması yaptı.

        Kaçmaz, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, ek zam ve refah payının kalıcı bir biçimde düzenlenmesini istediklerini söyledi.

        Gelir vergisinin adil bir biçimde düzenlenmesini, herkesin kazancı ile orantılı bir vergilendirmeye tabi tutulmasını beklediklerini ifade eden Kaçmaz, "Bunun için de memurların gelir vergisi dilimi yüzde 15'te sabitlensin diyoruz. Bütün ödemeler, bilhassa ilave ek ödeme emekli maaşına eklensin, emeklinin de yüzü gülsün evi şenlensin istiyoruz. Birinci dereceye gelen tüm memurların ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltileceği sözü, unutulmasın diyoruz. Maliye yetkililerinin, kamu çalışanlarını her sıkıntılı durumda baş vurulacak ekonomik kaynak olarak görmekten vazgeçmesini bekliyoruz. Maaş sorununa kökten çözüm üretecek politikalar belirlensin diyoruz. Aksi halde ek zamsız refah olmaz, bu zamla karın doymaz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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