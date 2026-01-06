Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta Yeşilırmak Nehri 3. kısım inşaatında betonarme köprü imalatları tamamlandı

        Tokat'ta Yeşilırmak Nehri 3. kısım inşaatında betonarme köprü imalatlarının tamamlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 12:06 Güncelleme: 06.01.2026 - 12:22
        Tokat'ta Yeşilırmak Nehri 3. kısım inşaatında betonarme köprü imalatları tamamlandı
        Tokat'ta Yeşilırmak Nehri 3. kısım inşaatında betonarme köprü imalatlarının tamamlandığı bildirildi.

        DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünün tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerinin taşkın risklerine karşı kontrolünü sağlamak için çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıldığı ifade edildi.

        Tokat Merkez Yeşilırmak Nehri 3. kısım inşaatı hakkında bilgi veren DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Proje kapsamında yaklaşık 7,5 kilometre uzunluğunda harçlı pere imalatları, 500 metre ara ile 13 harçlı kargir brit, sol sahilden bağlanan derelerin geçişi için 2 betonarme menfez ve araç ile yaya ulaşımı için betonarme köprü imalatı tamamlandı. Ayrıca, panel çit ve uyarı levha imalatları sürüyor." ifadelerini kullandı.

        Balta, söz konusu projenin tamamlanmasıyla Yeşilırmak Nehri boyunca olması muhtemel taşkınların kontrol altına alınmasının hedeflendiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

