        Beyaza bürünen Artova ilçesi havadan görüntülendi

        Beyaza bürünen Tokat'ın Artova ilçesi havadan görüntülendi.

        Giriş: 05.01.2026 - 17:16 Güncelleme: 05.01.2026 - 17:16
        Beyaza bürünen Tokat'ın Artova ilçesi havadan görüntülendi.

        İlçede 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

        Beyaza bürünen ilçe dron ile görüntülendi.

        İlçede gece hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 8 derece olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

