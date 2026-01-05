Beyaza bürünen Artova ilçesi havadan görüntülendi
Beyaza bürünen Tokat'ın Artova ilçesi havadan görüntülendi.
İlçede 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.
Beyaza bürünen ilçe dron ile görüntülendi.
İlçede gece hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 8 derece olacak.
