        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta tek katlı ev yandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında büyük hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 12:38 Güncelleme: 06.01.2026 - 12:38
        Tokat'ta tek katlı ev yandı
        Tokat'ın Erbaa ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında büyük hasar oluştu.

        İlçeye bağlı Gökal beldesinde H.A'ya ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın binayı sararken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken evin yanında bulunan depodaki yaklaşık 50 çuval fındık yandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

