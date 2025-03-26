Tokat'ta uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü
Tokat'ın Zile ilçesinde uçuruma devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Zile ilçesinde uçuruma devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Nihat Yahşi (64) idaresindeki 60 AH 676 plakalı traktör, Bayır köyü yakınlarda kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Kazada sürücü hayatını kaybetti.
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