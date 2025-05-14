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        Niksar'da zabıta ekiplerince ticari taksiler denetlendi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde zabıta ekiplerince ticari taksiler denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 11:09 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:09
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        Niksar'da zabıta ekiplerince ticari taksiler denetlendi
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde zabıta ekiplerince ticari taksiler denetlendi.

        Niksar Belediyesi zabıta ekiplerince ilçe genelinde taksi durakları ve araçlarının denetimleri yapıldı. Taksilerde taksimetrenin açılıp açılmadığı, çalışma saatleri, şoförlerin müşteri ile iletişimi, araçların ve taksi duraklarının temizlik kontrolleri yapıldı.

        Zabıta ekiplerinin belirli aralıklarla kontrollerinin süreceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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