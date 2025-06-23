Tokat'ta ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
Tokat'ın Niksar ilçesinde ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi Taşocağı Sokak civarında Ahmet K'yı (51) göğüs kısmından bıçaklanmış halde yerde baygın halde buldu.
Ahmet K, ambulansla kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, ağabeyi ile aralarında husumet bulunan şüpheli T.K'yı gözaltına aldı.
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