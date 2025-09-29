Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'taki tarlalarda domates hasadı sürüyor

        Tokat'ta ağustos ayının sonunda başlayan domates hasadı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 12:31 Güncelleme: 29.09.2025 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'taki tarlalarda domates hasadı sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ta ağustos ayının sonunda başlayan domates hasadı devam ediyor.

        Pazar ilçesinde domates üretimi yapan Samet Uslu, AA muhabirine, 140 dönümlük alanda domates ve biber yetiştirdiklerini söyledi.

        Uslu, 50 dönümlük alanda domates üretimi yaptıklarını belirterek, "Domateste bakım olursa o senin elindeki bir şey. Dönümden 15 tona kadar domates alıyoruz, ortalama 10-12 ton arasında." dedi.

        Daha önce Kazova'nın domatesin merkezi olduğunu, sırık domatesin de ekilişi fazla olduğunu ancak 8 yıldır üretilmediğini ifade eden 30 yıllık çiftçi Uslu, "Önceden yer domatesi de vardı. Şimdi Kazova'da mısır ve barbunya ağırlıklı ekim yapılıyor." ifadelerini kullandı.

        Samet Uslu, hasat süresince yaklaşık 3 ay boyunca 10 kişi çalıştırdığını belirterek, "Domatesin hasadına başladığımız günlerde kilosu 10 liraydı, şu anda 13 liraya çıktı. Hasadın son dönemindeyiz, ürün biraz azaldı. Ağırlıklı olarak Karadeniz Bölgesi'ne çalışıyoruz, Trabzon ve Rize'ye gönderiyoruz. Benden şu anda 30 kişi ekmek yiyor, 40'a yakın kişiyle çalışıyoruz." diye konuştu.

        Pazar ilçesinde 2024 yılında 50 domates üreticisi 2 bin 500 dekarlık alandan yaklaşık 10 bin ton domates hasadı yaptı. 2025 yılında ise 53 domates üreticisi 3 bin dekarlık alandan yaklaşık 12 bin ton domates hasadı bekliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Bursa'da su kalmadı! Doluluk oranı: % 2.3!
        Bursa'da su kalmadı! Doluluk oranı: % 2.3!
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Mario Lemina gözden düştü!
        Mario Lemina gözden düştü!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin

        Benzer Haberler

        Tokat'ta 68 litre kaçak alkol ele geçirildi
        Tokat'ta 68 litre kaçak alkol ele geçirildi
        Tokat'ta yürürken sırtına isabet eden mermi ile ağır yaralandı
        Tokat'ta yürürken sırtına isabet eden mermi ile ağır yaralandı
        Tokat'ta sırtına yorgun mermi isabet eden motosiklet sürücüsü hastaneye kal...
        Tokat'ta sırtına yorgun mermi isabet eden motosiklet sürücüsü hastaneye kal...
        Erbaaspor – Kastamonuspor : 2-3
        Erbaaspor – Kastamonuspor : 2-3
        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tokat'ta otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 3 çocuk yaralı
        Tokat'ta otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 3 çocuk yaralı