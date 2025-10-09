Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta kaymakamlar şehit ailesini ziyaret etti

        Tokat'ın Almus ilçesinde kaymakamlar şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 14:03 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:47
        Tokat'ta kaymakamlar şehit ailesini ziyaret etti
        Tokat'ın Almus ilçesinde kaymakamlar şehit ailesini ziyaret etti.

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli ve Pazar Kaymakamı Ramazan Teke, 6 Şubat 2020 tarihinde Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ faciası sırasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın Çevreli beldesindeki ailesini ziyaret ettiler.

        Ziyarette kaymakamlar şehit ailesiyle bir süre sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

