Tokat'ta kaymakamlar şehit ailesini ziyaret etti

Ziyarette kaymakamlar şehit ailesiyle bir süre sohbet etti.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli ve Pazar Kaymakamı Ramazan Teke, 6 Şubat 2020 tarihinde Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ faciası sırasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın Çevreli beldesindeki ailesini ziyaret ettiler.

