        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 3 gün yasaklandı

        Tokat Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının kent merkezi ve tüm ilçelerde 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 10:01 Güncelleme: 09.10.2025 - 10:01
        Tokat'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 3 gün yasaklandı
        Tokat Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının kent merkezi ve tüm ilçelerde 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "2911 sayılı Kanun kapsamında, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Valilik makamı ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar hariç olmak üzere il genelinde yapılacak tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni veya anma maksatlı ziyaret, afiş, pankart, poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konser, konferans, panel ve benzeri etkinlikler 9 Ekim 2025 saat 00.01'den 11 Ekim 2025 saat 23.59'a kadar (3 gün süreyle) yasaklanmıştır. "

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

