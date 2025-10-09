Erbaa Belediyesi eski Tokat yolunda asfalt çalışmalarına başladı

Erbaa Belediyesi ilçe merkezindeki eski Tokat yolunda asfalt çalışmalarına başladı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Orhan Gazi Caddesi'nden Kuruçay İlkokuluna kadar uzanan eski Tokat yolundaki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaki yolun kısa sürede tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

Kuruçay Mahallesi'ndeki vatandaşlara verdiği sözü tutmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Karagöl, "Eski Tokat yolu olarak bildiğimiz mahallelinin de öyle adlandırdığı bir yol. Yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda. Bir süredir altyapının zeminin oturması çalışmaları devam etti. Yolun genişletilmesiyle ilgili çalışmalar devam etti. Akabinde okulla da bağlantısı olan bu noktada asfalt çalışmasına başladık. Bir süredir belli noktalarda altyapı, üstyapı çalışmalarına devam ediyoruz ancak buranın farklı bir önceliği olduğu için önceliği buraya verdik. İnşallah birkaç gün içinde hava şartlarının da uygun olduğu bu günlerde asfalt çalışmasını bitirip özellikle çocuklarımızın okul yolunda daha sağlıklı, daha güvenli şekilde okula ulaşmalarını sağlamış olacağız. Mahallelinin de uzun zamandır beklemiş olduğu bu sorunu da çözmüş olacağız. Benim açımdan da şöyle bir önemi var. Söz vermiştik, tekrardan sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kuruçay Mahallemize hayırlı olsun." dedi.