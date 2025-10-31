Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ'de "Arşivlerin Tanıtımı ve Kullanımı Eğitimi Projesi"

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ) kentteki edebiyat, sosyal bilgiler, tarih ve din kültürü öğretmenlerine yönelik, "Arşivlerin Tanıtımı ve Kullanımı Eğitimi Projesi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:00 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ'de "Arşivlerin Tanıtımı ve Kullanımı Eğitimi Projesi"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ) kentteki edebiyat, sosyal bilgiler, tarih ve din kültürü öğretmenlerine yönelik, "Arşivlerin Tanıtımı ve Kullanımı Eğitimi Projesi" düzenlendi.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tokat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından kentteki edebiyat, sosyal bilgiler, tarih ve din kültürü öğretmenlerine yönelik "Arşivlerin Tanıtımı ve Kullanımı Eğitimi Projesi", Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Programda Doç. Dr. Resul Köse ve Dr. Mesut Demir'in gerçekleştirdiği "Osmanlı arşiv belgelerinde Tokat" konulu serginin açılışı da yapıldı.

        Dr. Mesut Demir'in "Başkanlık Osmanlı Arşivinin Tanıtımı ve Arşiv Belgelerinden Yararlanma Yöntemleri" sunumu yaptığı programda Doç. Dr. Resul Köse de "Devlet Arşivlerinin Bilim Araştırmalarındaki Yeri ve Cumhuriyet Arşivinden Yararlanma Usulleri" konusunda bilgi aktardı.

        Proje kapsamında öğretmenlerin tarihsel belgeleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmeleri, dijital arşivleri etkin biçimde kullanabilmeleri ve öğrencilerine tarih bilinci kazandırmada arşiv temelli yöntemleri uygulayabilmeleri hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?

        Benzer Haberler

        TOGÜ Ebelik Bölümü akademisyenlerinden meme kanseri farkındalık etkinliği
        TOGÜ Ebelik Bölümü akademisyenlerinden meme kanseri farkındalık etkinliği
        Tokat'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Tokat'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Tokat Valisi Köklü'nün eşi Yasemin Köklü'den rahatsızlanan şehit babasına z...
        Tokat Valisi Köklü'nün eşi Yasemin Köklü'den rahatsızlanan şehit babasına z...
        Turhal Atatürk Ortaokulu'nun kütüphanesi yenilendi
        Turhal Atatürk Ortaokulu'nun kütüphanesi yenilendi
        Almus'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Almus'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanı Aras'tan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a...
        Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanı Aras'tan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a...