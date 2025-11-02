Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Karakol (65) idaresindeki 60 AN 819 plakalı traktör, Çerkez Danişment köyündeki dağlık alanda devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Karakol'un cenazesi Yeşilyurt İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.
