        Tokat Haberleri

        Anadolu Vakfı heyetinden TOGÜ Rektör Yılmaz'a ziyaret

        Anadolu Vakfı heyeti, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 10:57 Güncelleme: 05.11.2025 - 10:57
        Anadolu Vakfı heyetinden TOGÜ Rektör Yılmaz'a ziyaret
        Anadolu Vakfı heyeti, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu Vakfı heyeti başkanı Hayrullah Başer ve beraberindekiler Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

        Ziyarette eski milletvekili İbrahim Kumaş, Anayasa Mahkemesi Basın Müşaviri Osman Arslan, Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Pazar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Feyza Özler Ervüz de yer aldı.

        Görüşmede, üniversite-vakıf iş birliği, eğitim alanında yürütülebilecek ortak projeler ve Tokat'ın sosyal-kültürel gelişimine yönelik katkılar üzerine değerlendirmede bulunuldu.

        Ziyaretin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, "Bir Medeniyetin Yeniden İnşası" paneli ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

        Panelde, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in hayatı, fikirleri ve medeniyet anlayışı ele alındı.

