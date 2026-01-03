Tokat'ta Yeşilırmak'ın yüzeyi kısmen dondu
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle Tokat'tan geçen Yeşilırmak'ın yüzeyi kısmen buz tuttu.
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle Tokat'tan geçen Yeşilırmak'ın yüzeyi kısmen buz tuttu.
Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ın Köprübaşı mevkisindeki yüzeyi buzla kaplandı.
Yüzeyi buz tutan ırmak kenarında bazı vatandaşlar fotoğraf çektirdi.
Kentte hava sıcaklığı ise sıfırın altında 13 dereceye kadar düştü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.