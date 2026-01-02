Tokat'ın ilçelerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Tokat'ın Başçiftlik, Yeşilyurt, Artova, Reşadiye, Turhal, Pazar, Zile ve Almus ilçelerinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Etkili olan kar yağışı sonrası Başçiftlik merkezde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Başçiftlik Kayak Merkezi, Başçiftlik yaylaları ve Üçoluk Göleti'nde ise kar kalınlığı 80 santimetreye kadar çıktı.

Kar yağışının sona ermesiyle Başçiftlik Belediyesi ekipleri kar temizliği çalışmalarına başladı.

Yeşilyurt ilçesinde de iki gündür etkili olan kar yağışının durması ile Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmaları başlattı.

Belediye ekipleri, Atatürk Caddesi başta olmak üzere Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli bulvarlarında kar küreme çalışması yürütüyor.

Çarşı esnafı da iş yerlerinin önündeki karı temizleyerek çalışmalara destek veriyor.

​​​Biriken kar, kamyon ve traktörlerle ilçe dışına taşınıyor.

Artova ilçesinde de Belediye ekipleri ile merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.