        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor

        Tokat'ta etkili olan kar yağışı sonrası cadde ve sokakları temizlemek için çalışma gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:29 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:29
        Tokat'ta yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor
        Tokat'ta etkili olan kar yağışı sonrası cadde ve sokakları temizlemek için çalışma gerçekleştiriliyor.

        Kentte gece saatlerinde de süren kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

        Kar yağışı sonrası Tokat Belediyesi ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Ekipler, kent merkezindeki 42 mahallede kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

        Polis ekipleri de sürücülere buzlanan yollarda dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.

        Karayolları ekipleri ise Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

        İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

