Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde "dondurucu" soğuk hava etkili oluyor

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde soğuk hava, hayatı olumsuz etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 19:58 Güncelleme: 03.01.2026 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde "dondurucu" soğuk hava etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde soğuk hava, hayatı olumsuz etkili oluyor.

        Meteoroloji verilerine göre gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece ölçüldüğü ilçede bazı araçların göstergeleri ise eksi 25'i gösterdi.

        Yolların buzla kaplanması nedeniyle belediye ekipleri, cadde ve kaldırımlarda kar küreme ile kum serme işlemi gerçekleştiriyor. Sürücülerin buzla kaplı yollarda ilerlemekte zorlandıkları görüldü.

        Binalardaki buz sarkıtlarının iki metreye kadar ulaştığı görüldü.

        Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Halil Sevim, AA muhabirine, dondurucu soğuk havanın ilçede etkili olduğunu belirterek, "Çok şükür güzel kar yağdı. Elbette yağan karın ayazı olacak. Vatandaşlarımızdan mağduriyet yaşamamaları, su sayaçlarının donmaması için önlem almalarını istiyoruz." dedi.

        Buzlanan yollarda ve kaldırımlarda kar küreme ve kumlama çalışmasının devam ettiğini anlatan Sevim, "Araç sürücülerimizden bu havalarda trafikte daha dikkatli olmalarını, vatandaşlarımızın çatı altlarından geçerken kar kütlelerinin ve buz sarkıntıların düşme ihtimaline karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta Yeşilırmak'ın yüzeyi kısmen dondu
        Tokat'ta Yeşilırmak'ın yüzeyi kısmen dondu
        Yastıktan taş kokain çıktı; 1 tutuklama
        Yastıktan taş kokain çıktı; 1 tutuklama
        Tokat'ta 107 gram kokain ele geçirildi
        Tokat'ta 107 gram kokain ele geçirildi
        Tokat'ta 'ölümüne' kar eğlencesi Tokat'ta dik yokuşlar kar yağışıyla şenlen...
        Tokat'ta 'ölümüne' kar eğlencesi Tokat'ta dik yokuşlar kar yağışıyla şenlen...
        Tokat'ın ilçelerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Tokat'ın ilçelerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Belediye personelinden kar eğlencesi
        Belediye personelinden kar eğlencesi