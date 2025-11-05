Tokat Belediyesi "Sahipsiz oyuncak oyuncaksız çocuk kalmasın" kampanyası başlattı

Tokat Belediyesi, "Sahipsiz oyuncak oyuncaksız çocuk kalmasın" kampanyasını başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında vatandaşların kullanmadıkları fazla ya da ikinci el oyuncaklar, belediye ekipleri tarafından adreslerinden alınarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırılacak.

Vatandaşların projeye katılımı için Alo 153 hattını arayarak adres bilgilerini iletmeleri yeterli olacak. Toplanan oyuncaklar, titizlikle temizlenip düzenlendikten sonra gönüllü ekiplerin desteğiyle minik ellere ulaştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, her çocuğun mutlu olmaya, gülümsemeye hakkı bulunduğunu vurgulayarak, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Kimi zaman bizler için küçük bir oyuncak, bir çocuğun dünyasında kocaman bir mutluluk anlamına geliyor. Tokat'ta hiçbir çocuğun oyuncaksız kalmaması için bu projeyi hayata geçirdik. Evlerimizde kullanılmayan her oyuncak, bir başka evde yeni bir hikayeye dönüşsün istiyoruz. Bu kampanyaya destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.