        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat Belediyesi "Sahipsiz oyuncak oyuncaksız çocuk kalmasın" kampanyası başlattı

        Tokat Belediyesi, "Sahipsiz oyuncak oyuncaksız çocuk kalmasın" kampanyasını başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 12:13 Güncelleme: 05.11.2025 - 12:16
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında vatandaşların kullanmadıkları fazla ya da ikinci el oyuncaklar, belediye ekipleri tarafından adreslerinden alınarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırılacak.

        Vatandaşların projeye katılımı için Alo 153 hattını arayarak adres bilgilerini iletmeleri yeterli olacak. Toplanan oyuncaklar, titizlikle temizlenip düzenlendikten sonra gönüllü ekiplerin desteğiyle minik ellere ulaştırılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, her çocuğun mutlu olmaya, gülümsemeye hakkı bulunduğunu vurgulayarak, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Kimi zaman bizler için küçük bir oyuncak, bir çocuğun dünyasında kocaman bir mutluluk anlamına geliyor. Tokat'ta hiçbir çocuğun oyuncaksız kalmaması için bu projeyi hayata geçirdik. Evlerimizde kullanılmayan her oyuncak, bir başka evde yeni bir hikayeye dönüşsün istiyoruz. Bu kampanyaya destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

