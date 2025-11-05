Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sis etkili oluyor
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yoğun sis etkisini gösterdi.
1100 rakımlı Yeşilyurt ilçesinde yoğun sis ilçeyi etkisi altına aldı. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü ilçede etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Özellikle kara yollarında araç sürücülerin zorlukla ilerlediği görüldü.
