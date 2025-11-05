MHP Tokat İl Başkanlığının "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri sürüyor

MHP Genel Merkezi tarafından hayat geçirilen "Hayırlı günler komşum" temalı ziyaretler kapsamında Tokat İl Başkanlığı sohbet toplantılarını sürdürüyor.

MHP İl Başkanı Mustafa İpek ve yönetim kurulu üyeleri kent merkezinde, "Derdiniz derdimizdir" konulu toplantısı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

İpek, genel başkanları Devlet Bahçeli'nin başlattığı "Terörsüz Türkiye" ve "Nasılsın Komşum?" projeleri çerçevesinde vatandaşlarla birebir temas kurduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın dertlerini dinliyor, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Liderimizin ülke sevdasını ve mücadelesini her kapıda, her yürekle buluşturuyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tüm teşkilatlarımızla birlikte çalmadık kapı, dokunmadık yürek kalmayana kadar mücadelemiz sürecek. Ülkemizde terörün tamamen bittiği, barış ve kardeşliğin hüküm sürdüğü güne kadar durmadan çalışacağız." ifadelerini kullandı.