AK Parti Pazar İlçe Danışma Toplantısı yapıldı

Tokat'ın Pazar ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Toplantısı yapıldı.

AK Parti Pazar İlçe Danışma Toplantısı, İl Başkanı Adem Dizer'in başkanlığında, il başkan yardımcıları, ilçe koordinatörü ve teşkilat mensuplarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, teşkilat çalışmaları ve ileriki dönem planlamaları ele alındı.

AK Parti İl Başkanı Adem Dizer, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bugün burada bir kez daha birlik ve beraberliğimizin gücünü ortaya koyduk. AK Parti teşkilatları olarak, sahada milletimizin yanında olmaya, onların taleplerine çözüm üretmeye devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızın merkezinde insan vardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan(ın liderliğinde, aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." dedi.