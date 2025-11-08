Tokat'ta çıkan ev yangınında görme engelli kişi öldü
Tokat'ın Zile ilçesinde bir evde çıkan yangında, görme engelli kişi yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Zile ilçesinde bir evde çıkan yangında, görme engelli kişi yaşamını yitirdi.
Yenidağiçi köyünde Kemal Uçar'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Zile Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yapılan incelemede, ev sahibinin oğlu görme engelli İlhami Uçar'ın (44) hayatını kaybettiği belirlendi.
Uçar'ın cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangın sonucu ev de kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.