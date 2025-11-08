Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta çıkan ev yangınında görme engelli kişi öldü

        Tokat'ın Zile ilçesinde bir evde çıkan yangında, görme engelli kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 10:26 Güncelleme: 08.11.2025 - 10:26
        Tokat'ta çıkan ev yangınında görme engelli kişi öldü
        Yenidağiçi köyünde Kemal Uçar'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Zile Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yapılan incelemede, ev sahibinin oğlu görme engelli İlhami Uçar'ın (44) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Uçar'ın cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yangın sonucu ev de kullanılamaz hale geldi.

